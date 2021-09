Bessines-sur-Gartempe Musée URÊKA Bessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne Découvrez la mémoire de l’aventure uranifère Musée URÊKA Bessines-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe

18 et 19 septembre Découvrez la mémoire de l’aventure uranifère * Visite guidée du musée URÊKA, en immersion, retraçant 60 ans d’exploitation minière uranifère en Limousin. Parc aux machines, projection film 3D, écrans tactils de vulgarisation scientifique… En extérieur, le parking PMR et la reconstitution d’une galerie souterraine vous mènent au parc aux machines. A l’interieur du musée climatisé, vous accédez à l’auditorium ou un film en 3D (l’Uranium, du big bang à 1948) vous est projeté, puis le parcours en immersion, de la tente du prospecteur à l’usine, en passant par les galeries d’extraction et le noyau ou se trouvent des écrans tactils, vous donnent accès à de nombreux renseignements géologiques, de techniques d’exploitation, de témoignages d’anciens mineurs… Dans le grand hall vous découvrez les écrans concernant la partie internationnale et l’espace boutique. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée URÊKA 1 avenue du Brugeaud, 87250 Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28147902.jpg 05 32 09 05 60 https://www.ureka.fr

Le Musée URÊKA a été créé pour garder en mémoire 60 ans d’exploitation minière uranifère du Limousin et sauvegarder la trace du travail des hommes et des femmes qui ont participé à cette aventure. Un film en 3D, un parcours en immersion dans des galeries reconstituées, de nombreux écrans tactiles, permettent de mieux appréhender cette page d’Histoire.

