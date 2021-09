Ruynes-en-Margeride Musée Un Monde en peluche Cantal, Ruynes-en-Margeride Musée Un monde en peluche Musée Un Monde en peluche Ruynes-en-Margeride Catégories d’évènement: Cantal

Ruynes-en-Margeride

Musée Un monde en peluche Musée Un Monde en peluche, 18 septembre 2021 10:00, Ruynes-en-Margeride. Journée du patrimoine 2021 Musée Un Monde en peluche. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Musée Un monde en peluche * Installé dans une ancienne ferme du XIXe s. typique de la Margeride, le musée propose une traversée originale du XXe s, avec des vitrines thématiques sur les 2 guerres, l’ORTF, l’école ou l’épicerie d’antan, les années 1980… Le patrimoine local est également présent, avec par exemple, des affiches célèbres du viaduc de Garabit, des affiches politiques, des jouets en bois Dejou, des outils agricoles typiques de la ruralité… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

*

3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Musée Un Monde en peluche Ruynes-en-Margeride Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34823601.jpg 06 72 86 82 63 https://www.facebook.com/unmondeenpeluche

Installé dans une ancienne ferme du XIXe s. typique de la Margeride, le musée propose une traversée originale du XXe s, avec des vitrines thématiques sur les 2 guerres, l’ORTF, l’école ou l’épicerie d’antan, les années 1980… Le patrimoine local est également présent, avec par exemple, des affiches célèbres du viaduc de Garabit, des affiches politiques, des jouets en bois Dejou, des outils agricoles typiques de la ruralité…

Crédits : JACQUES TESSIER Tarif préférentiel Jacques Tessier

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Ruynes-en-Margeride Autres Lieu Musée Un Monde en peluche Adresse Ruynes-en-Margeride Ville Ruynes-en-Margeride Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Musée Un Monde en peluche Ruynes-en-Margeride