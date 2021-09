Sisteron Musée Terre et Temps Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Visite libre du musée Musée Terre et Temps Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Visite libre du musée Musée Terre et Temps, 18 septembre 2021 10:00, Sisteron. Journée du patrimoine 2021 Musée Terre et Temps. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du musée * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

Masque et pass sanitaire obligatoires

Musée Terre et Temps 6 place du Général de Gaulle 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence

04 92 61 61 30

Le musée est installé dans l’ancienne chapelle du 17ème siècle du couvent des Visitandines. L’édifice est inscrit aux Monuments Historiques. La riche collection permanente du musée est composée d’instruments mystérieux et objets rares ainsi qu’un pendule de Foucault nous rappelant le mouvement continu de notre planète. Cet ensemble nous permet de comprendre la notion du temps de l’homme et de la terre.

Crédits : Service Culture et Patrimoine Sisteron Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Musée Terre et Temps Adresse 6 place du Général de Gaulle 04200 SISTERON Ville Sisteron lieuville Musée Terre et Temps Sisteron