Rando découverte Musée sur la commune de Mormoiron, Centre culturel de Mormoiron, 18 septembre 2021 09:30, Mormoiron.

Journée du patrimoine 2021 Musée sur la commune de Mormoiron, Centre culturel de Mormoiron. Gratuit|Sur inscription 04 90 61 96 35

Samedi 18 septembre, 09h30

Rando découverte

Sortie-Parcours pédestre “Sables ocreux de Mormoiron : ocres rouges du canyon de Picarel et grès verts”. Avec Dominique Bienfait, Guide conférencier en géologie

Nature et origine des ocres

Formation du canyon

Séparation pigment ocreux/sable

Eléments sur l’histoire de l’exploitation des ocres.

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

Accès en voiture personnelle après regroupement au parking des Pénitents blancs, situé en haut du village de Mormoiron, au-dessus du Centre culturel.



Musée sur la commune de Mormoiron, Centre culturel de Mormoiron 73 rue de la Mairie 84570 Mormoiron Mormoiron 84570 Le Pesquié Vaucluse

04 90 61 96 35

Aménagé dans les salles voutées attenantes à la bibliothèque, le Musée présente la géologie, la paléontologie et l’archéologie de Mormoiron. Gypse, argile, sable, ocre sont exposés et leur exploitation illustrée par des photos et documents.

L’histoire des ocres, gypses, sables siliceux, argiles et gravières de Mormoiron y est évoquée. De nombreuses photographies et vidéos expliquent les phénomènes géologiques propres à ces transformations.

Du paléolithique à la période gallo-romaine, une collection de fossiles, silex et poteries s’offrent au visiteur. Celui-ci ne pourra manquer le moulage d’un squelette de Paléothérium (38 millions d’années), mammifère fossile extrait des carrières de Mormoiron en 1904. Il est l’un des rares à avoir été retrouvé complet à ce jour.

Le musée s’inscrit dans un riche patrimoine architectural et naturel.

Vous pourrez ainsi poursuivre votre visite, grâce à un parcours d’orientation, “Les sables de Mormoiron”.



