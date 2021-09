Piton Saint-Leu Musée Stella Matutina La Réunion, Piton Saint-Leu Prestation des élèves de l’association Lékol Misik Trad Musée Stella Matutina Piton Saint-Leu Catégories d’évènement: La Réunion

Prestation des élèves de l’association Lékol Misik Trad Musée Stella Matutina, 19 septembre 2021 15:00, Piton Saint-Leu. Journée du patrimoine 2021 Musée Stella Matutina. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 15h00 Prestation des élèves de l’association Lékol Misik Trad * L’enseignement au sein de Lékol Misik Trad se traduit par une médiation autour d’une culture du passé qui se présente sous la forme d’un « héritage » ou d’un « patrimoine » à préserver et à transmettre.

Les élèves de l’école seront sur scène pour valoriser ce patrimoine musical. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

entrée libre et gratuite

Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu Piton Saint-Leu 97424 La Réunion

Le nouveau musée propose un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l île Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et économiques. Données historiques sur le peuplement, l’esclavage et l’engagisme, les récits de vie, les collections historiques, ethnographiques, les objets insolites, les vestiges industriels sont au cœur du musée..

