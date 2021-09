Inauguration de la nouvelle signalétique piétonne patrimoniale Musée Souvigny, 18 septembre 2021 11:00, Souvigny.

Journée du patrimoine 2021 Musée Souvigny. Gratuit

Samedi 18 septembre, 11h00

Inauguration de la nouvelle signalétique piétonne patrimoniale

SOUVIGNY

Samedi à 11 h (à confirmer)

RDV place Aristide Briand, devant l’église prieurale

Inauguration de la nouvelle signalétique piétonne patrimoniale installée à Souvigny par le Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, capitale des Bourbons.

Musée Souvigny 4 place Aristide Briand, 03210 Souvigny, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Souvigny 03210 Allier

http://www.ville-souvigny.com

