Découvrez l’artiste peintre Martin Kibler Musée Serret, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Amarin.

18 et 19 septembre

Découvrez l’artiste peintre Martin Kibler

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.



Musée Serret 7 rue Clémenceau, 68550 Saint-Amarin Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35554915.jpg 03 89 38 24 66

Installé dans un ancien tribunal cantonal qui fut également un hôpital militaire mobile de 1915 à 1918, le Musée Serret propose de larges collections en lien avec cet évènement qui a marqué les mémoires. Vous pourrez ainsi y découvrir un étonnant mariage entre les fusils, obus et uniformes et les œuvres d’art réalisées par artistes de guerre célèbres tels que François Flameng, Georges Scott ou encore Maurice Ehlinger.

Le premier étage est entièrement dédié à l’histoire de la Vallée. Divers objets archéologiques attestent de la présence romaine et de l’existence d’un axe de communication de biens et de personnes entre l’Italie et les Flandres. L’arrivée du moine Amarin et la prise de pouvoir des abbés de Murbach furent décisives pour la Vallée.

Enfin, une large place est accordée à la révolution industrielle et aux créations des manufactures de verre de Wildenstein et du textile et plus proche de nous, la création d’enveloppes et de papier à lettre.

Le grenier ravira ou étonnera. En effet, vous pourrez y (re)découvrir les métiers d’autrefois dans des reconstitutions saisissantes : l’instituteur donnant sa leçon de grammaire dans la salle de classe, le dentiste dans son cabinet dentaire, les pompiers et les neiges d’antan et tant d’autres choses…

Crédits : ©Musée Serret Gratuit ©Musée Serret