Visite guidée “Sur les traces du rempart romain de Toulouse” Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, 18 septembre 2021 10:30, Toulouse. Journée du patrimoine 2021 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h30 Visite guidée “Sur les traces du rempart romain de Toulouse” * La suite du parcours se déroule hors les murs : une promenade dans l’hyper centre de Toulouse, sur site, à la recherche des vestiges du rempart romain. Vous aurez ainsi exceptionnellement accès à des lieux habituellement fermés au public. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1 ter, place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne

Installé dans un collège du XVIe siècle, le musée présente une importante collection d’art antique et d’archéologie.

