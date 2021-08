Volvic Musée Sahut Puy-de-Dôme, Volvic Visite libre gratuite Musée Sahut Volvic Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Visite libre gratuite, 18 septembre 2021 10:00, Volvic Journée du patrimoine 2021 Musée Sahut. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite libre gratuite * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée Sahut 2 rue des écoles 63530 Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97097406.jpg?_ts=1629289348247 04 73 33 57 33

Le musée Sahut est installé dans le château du domaine de Bosredon, siège du pouvoir d’une famille seigneuriale dès le Haut Moyen Âge. La collection du musée Sahut est fondée sur la donation d’Yvonne et Marcel Sahut à la commune en 1985. Le peintre d’origine volvicoise et sa femme ont confié à Volvic près de 2000 œuvres. La collection Sahut est le reflet du parcours d’un peintre collectionneur, Marcel Sahut (1901-1990), artiste indépendant associé à l’École de Paris.

