Musée Rude, 18 septembre 2021 15:30, Dijon Journée du patrimoine 2021 Musée Rude. Gratuit

18 et 19 septembre Le départ des Volontaires * Oeuvre phare de François Rude, célèbre sculpteur dijonnais. À noter : Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil du musée *

samedi 18 septembre – 15h30 à 15h50

samedi 18 septembre – 17h30 à 17h50

dimanche 19 septembre – 15h30 à 15h50

dimanche 19 septembre – 17h30 à 17h50

Musée Rude 8 rue Vaillant 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6820365.jpg 03 80 48 88 77 https://beaux-arts.dijon.fr/

Installé en 1947 dans le transept de l’église Saint-Etienne, édifiée au milieu du XIème siècle et dont la nef fut rebâtie au XVIIIème siècle, ce musée présente des moulages d’œuvres du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855). Pour mieux faire connaître la production de cet illustre sculpteur, la Ville de Dijon acquit ou fit exécuter, de 1887 à 1910, des moulages des œuvres principales de l’artiste. La pièce capitale et monumentale de cet ensemble est le moulage grandeur nature du célèbre bas-relief de l’Arc de Triomphe de l’Étoile, le départ des volontaires de 1792, communément appelé la “Marseillaise”.

Gratuit

