Ateliers de dessin Musée Rodin – Villa des Brillants, 18 septembre 2021 14:30, Meudon.

Journée du patrimoine 2021 Musée Rodin – Villa des Brillants. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre

Ateliers de dessin

Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre, de 14 h 30 à 15 h 30, bénéficiez d’un cours de dessin gratuit avec les artistes Flavia Fenaroli et Marjan Seyedin. Réservez votre visite en écrivant à culturel@musee-rodin.fr.

Vous pourrez également, durant tout le weekend, pratiquer librement le dessin dans les espaces du musée et échangez des conseils avec les artistes présents. Sans réservation.

Matériel de base fourni et désinfecté après chaque utilisation.

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Atelier gratuit, sur inscription.



Musée Rodin – Villa des Brillants 19 rue Auguste-Rodin, 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 44 18 61 10 http://musee-rodin.fr https://www.facebook.com/museerodin,https://twitter.com/MuseeRodinParis

Les visiteurs découvrent à la fois l’esprit d’un atelier et l’atmosphère d’une demeure d’artiste au tournant des XIXe et XXe siècles. La rénovation de la villa, menée en 1997 à partir de photographies d’époque, a permis de reconstituer le cadre de vie et de travail du sculpteur. Le musée, construit en 1930 pour remplacer le pavillon de l’Alma, et inauguré en 1948, présente de nombreux plâtres, dont ceux des œuvres monumentales de Rodin dans leurs états successifs : La Porte de l’Enfer, Les Bourgeois de Calais, les nombreuses études et figures pour Balzac, les monuments à Victor Hugo, à Puvis de Chavannes et à Whistler. Leur importance est considérable, car il s’agit du premier état de création d’une œuvre avant leur réalisation en bronze ou en marbre.

Crédits : © Musée Rodin, Louise Allavoine Gratuit|Sur inscription