Visite découverte du musée Renoir et de ses collections Musée Renoir, 18 septembre 2021 11:00, Cagnes-sur-Mer.

Journée du patrimoine 2021 Musée Renoir. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite découverte du musée Renoir et de ses collections

A l’occasion de l’édition 2021 des Journées européennes du Patrimoine dont le thème est “Patrimoine pour tous”, le musée Renoir, établi dans l’ancienne et dernière demeure de l’artiste, propose de découvrir, outre les lieux de vie intime de la famille, la collection d’œuvres exceptionnelles qui y est conservée, reflet du travail accompli par le peintre à Cagnes-sur-Mer de 1903 à 1919, année de sa disparition.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Sans inscription, dans la limite des places disponibles, pass sanitaire obligatoire



Musée Renoir 19, chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99699407.jpg 04 93 20 61 07 http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-renoir/visite-et-mediation/

Conquis par la magie des lieux et la majesté des oliviers plusieurs fois centenaires, Pierre-Auguste Renoir acquiert le domaine des Collettes en 1907. Aux côtés de la petite ferme déjà existante, il y fait construire une vaste demeure qu’il habite jusqu’à sa mort en 1919. Affaibli physiquement, il conserve cependant une vitalité créatrice intacte et écrit l’une des pages les plus passionnantes de sa vie d’artiste. Inspiré par la végétation et la lumière méditerranéennes, il poursuit son œuvre de peintre avec une curiosité toujours renouvelée et il aborde la sculpture grâce à la collaboration du jeune sculpteur Richard Guino. Depuis leur acquisition par la ville en 1960, le parc et la maison abritent un musée où le public est invité à découvrir l’univers de Renoir, sa vie et son œuvre. Une partie de la maison a conservé son mobilier d’origine tandis que les autres pièces sont consacrées à la présentation de la collection : une trentaine de tableaux dont quatorze de Renoir lui-même, mais aussi une trentaine de sculptures et une quinzaine de céramiques. Découvrez un ensemble d’œuvres originales tout en goûtant l’ambiance dans laquelle l’artiste les a créées. Passez des pièces meublées aux salles d’exposition et au parc dont les oliviers, les pins et les orangers cadrent des vues vers la mer et le bourg médiéval du Haut-de-Cagnes.

Crédits : Musée Renoir Gratuit