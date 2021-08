Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac, Haute-Vienne Visitez ce musée des arts et traditions populaires Musée René Baubérot Châteauponsac Catégories d’évènement: Châteauponsac

Haute-Vienne

Visitez ce musée des arts et traditions populaires Musée René Baubérot, 17 septembre 2021 14:00, Châteauponsac. Journée du patrimoine 2021 Musée René Baubérot. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre Visitez ce musée des arts et traditions populaires * Parcourez librement cet ancien prieuré bénédictin transformé en musée et découvrez les collections. Le Musée René Baubérot recèle d’importants vestiges archéologiques et ses collections ethnographiques font aussi partie du patrimoine local. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

3€ ; gratuit jusqu’à 16 ans. Entrée libre.

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 05 87 59 51 18 http://www.museechateauponsac.fr

Circuit à pied, commenté, à la découverte des vestiges de la ville murée au moyen-âge. Le Musée René Baubérot de Châteauponsac, qui bénéficie du Label Musée de France, met à la portée de tous la grande variété de ses collections. Les 17 salles, installées dans un ancien prieuré bénédictin du XIVe siècle, abritent, outre des collections archéologiques, un fonds ethnographique important pour le Limousin (évocation de la vie quotidienne, du monde agricole, des métiers d’autrefois).

©Musée René Baubérot

