samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Musée privé du cinéma Philippe Piccot 43 bis rue du Bourg Neuf Douvaine 74140 Haute-Savoie

Découvrez tous les modèles de projecteurs argentiques conçus, fabriqués et commercialisés par Jean BUISSE et Paul BOTTAZZI, deux inventeurs lyonnais de génie. Jean Buisse et Paul Bottazzi sont deux inventeurs lyonnais de génie dont l’atelier réalisa de 1946 à 2007 les “Rolls” des projecteurs de films cinéma en 35 et 16mm.

Phillipe Piccot a voué toute sa vie au cinéma (gérant des Cinéma du Chablais). Passionné par ce 7ème art, il présente une impressionnante collection de projecteurs, des années 1900 à nos jours.

Une exposition d’affiches de films d’époque complètent cette collection.

