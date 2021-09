Mimizan Musée-prieuré Landes, Mimizan Découvrez un joyau de l’art médiéval transformé en musée Musée-prieuré Mimizan Catégories d’évènement: Landes

Mimizan

Découvrez un joyau de l’art médiéval transformé en musée Musée-prieuré, 18 septembre 2021 10:00, Mimizan. Journée du patrimoine 2021 Musée-prieuré. Gratuit|Sur inscription musee@mimizan.com, 05 58 09 00 61

18 et 19 septembre Découvrez un joyau de l’art médiéval transformé en musée * Découvrez les richesses du Musée-Prieuré de Mimizan. La visite se découpe en 3 temps :

– film de présentation de l’histoire de léglise

– diaporama sur les sculptures et peintures

– visite du portail in situ *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire. 18 personnes maximum.

Musée-prieuré 39 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan Mimizan 40200 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96905182.jpg 05 58 09 00 61 http://musee.mimizan.com

Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un important prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial au titre du bien « Les Chemins de saint Jacques de Compostelle en France », se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses polychromies et possède une des plus vieilles représentations françaises de l’apôtre Jacques le Majeur. Le clocher-porche abrite également des peintures murales datées du XVe siècle.

Crédits : ©Axel Frank – Mairie de Mimizan Gratuit|Sur inscription ©Musée-Prieuré

