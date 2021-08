Saint-Dié-des-Vosges Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Conférence : “Évocation et représentation du travail industriel dans les vitraux lorrains” Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Conférence : “Évocation et représentation du travail industriel dans les vitraux lorrains” Musée Pierre Noël, 17 septembre 2021 17:30, Saint-Dié-des-Vosges. Journée du patrimoine 2021 Musée Pierre Noël. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 17h30 Conférence : “Évocation et représentation du travail industriel dans les vitraux lorrains” * Dans le cadre de l’exposition « De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, Les toiles métalliques, une aventure industrielle » présentée jusqu’au 19 septembre, assistez à la conférence de Catherine Lapointe. La Lorraine a longtemps été une terre d’industrie particulièrement active. Le paysage et l’architecture en sont encore marqués. Toutefois, des témoins plus discrets, plus confidentiels mais non moins prestigieux existent, ce sont les verrières qui, à leur façon, évoquent cet univers industriel qui a émaillé notre territoire. *

vendredi 17 septembre – 17h30 à 19h00

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Musée Pierre Noël 11 rue Saint-Charles, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges

Le musée, qui porte le nom du maire de la ville de Saint-Dié de 1965 à 1977 est labellisé musée de France. Il est construit en intégrant la colonnade datant de 1782 de l’ancien palais épiscopal ainsi qu’un escalier appartenant aux vestiges des premières murailles. Le musée Pierre Noël est une réalisation de l’architecte Aldo Travaglini, désigné en charge du projet par la ville en 1967. Les travaux débutent en 1973 et s’achèvent en mars 1977. Les murs sont ornés de panneaux en faux-relief de François Malaprade. Le musée municipal présente des collections autour de la vie dans les Hautes-Vosges, de l’histoire et des arts, des figures marquantes de la ville… Les collections mènent le visiteur de la vie des celtes à des œuvres prestigieuses d’art moderne et contemporain (Bazaine, Fernand Léger, Zao Wou-ki…) en passant par la vie du père de l’école républicaine, natif de la ville, Jules Ferry, la collection militaire et les œuvres du peintre miniaturiste Jean-Baptiste Jacques Augustin.

