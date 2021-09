Vachères Musée Pierre MARTEL Alpes-de-Haute-Provence, Vachères Visite guidée du village et du musée Musée Pierre MARTEL Vachères Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Vachères

Visite guidée du village et du musée Musée Pierre MARTEL, 18 septembre 2021 14:30, Vachères Journée du patrimoine 2021 Gratuit Handicap moteur 0492756215, 0699982610

18 et 19 septembre Visite guidée du village et du musée * Mémoire de Pierre – Mémoire d’Hommes

Aménagé dans l’école du village, le musée Pierre MARTEL, permet de d”couvrir un patrimoine local remarcable. Pièces maîtresses : le bachitherium, un fossile d’un herbivore quasiment complet, âgé de 30 millions d’années, et du Guerrier de Vachères, statue d’un soldat gallo-romain de l’époque d’Auguste. Outils préhistoriques de silex, poteries, urnes en verre et gravures soulignent la rencontre entre Mémoire de Pierres et Mémoire d’Hommes *

samedi 18 septembre – 14h30 à 19h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h30

Entrée gratuite

Musée Pierre MARTEL Chemin des batarins 04110 Vachères Vachères 04110 Alpes-de-Haute-Provence

https://cibul.s3.amazonaws.com/location24912683.jpg 0492756215 http://www.mairie-vacheres.fr/ Crédits : Musée de Vachères Gratuit Musée de Vachères

Catégories d'évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Vachères