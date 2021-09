Antibes Musée Picasso Alpes-Maritimes, Antibes Visite libre Musée Picasso Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Visite libre Musée Picasso, 18 septembre 2021 10:00, Antibes. Journée du patrimoine 2021 Musée Picasso. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre * Accrochage : Déjeunons ensemble dans les ateliers du musée Picasso Le musée Picasso d’Antibes propose tout au long de l’année des ateliers créatifs en lien avec ses collections et ses expositions temporaires.

Déjeunons ensemble dans les ateliers du musée Picasso est un accrochage visant à mettre en valeur les créations réalisées par les différents publics accueillis en atelier autour d’une thématique commune inspirée par l’oeuvre de Pablo Picasso

Le Déjeuner sur l’herbe, 27 février 1960.

Entrée libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h – Atelier des enfants du musée Picasso. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Entrée libre. Retrouvez l’ensemble des conditions sanitaires de visite sur notre site internet https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso

Musée Picasso Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d’azur Antibes 06600 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53905251.jpg 04 92 90 54 20 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso

Le château Grimaldi devient « musée Picasso » en 1966. En 1946, durant six mois, Picasso y réalise de nombreuses œuvres qu’il laisse en dépôt à la ville d’Antibes. Différents dons et achats depuis 1952, des dépôts issus de la dation de Jacqueline Picasso en 1991, enrichiront la collection Picasso du musée. Des œuvres de Nicolas de Staël, de Hans Hartung et Anna-Eva Bergman et d’artistes importants du XXe siècle sont présentées.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Musée Picasso Adresse Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Antibes Age maximum 99 lieuville Musée Picasso Antibes