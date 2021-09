Sciez Musée pédagogique de préhistoire et géologie Jean Hallemans Haute-Savoie, Sciez Visite du musée de préhistoire et géologie Musée pédagogique de préhistoire et géologie Jean Hallemans Sciez Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sciez

Visite du musée de préhistoire et géologie Musée pédagogique de préhistoire et géologie Jean Hallemans, 18 septembre 2021 10:00, Sciez. Journée du patrimoine 2021 Musée pédagogique de préhistoire et géologie Jean Hallemans. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite du musée de préhistoire et géologie * Découvrez l’histoire de la Terre et de la vie, des Alpes, l’histoire de notre paysage, ainsi que l’évolution de l’Homme préhistorique en Haute-Savoie à travers de nombreux objets à toucher, reconstitutions, fossiles et objets archéologiques.

L’exposition temporaire Catastrophe ! présente les risques naturels sur le territoire du Chablais : tsunamis du Léman, séismes, éboulements, avalanches, inondations…

En plus de la visite du musée, de nombreuses animations sont proposées toute l’année. Avec les ateliers ludiques de l’été, mettez-vous dans la peau de nos ancêtres ! Ateliers Cro-Mignon pour les enfants les matins avec une visite guidée et des ateliers : fouille archéologique, art pariétal, cuisine néolithique. L’après-midi, apprenez en famille à faire du feu sans briquet ni allumette, à chasser ou tailler du silex comme Cro-Magnon. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Musée pédagogique de préhistoire et géologie Jean Hallemans 207, route du Moulin de la Glacière, 74140 Sciez, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Sciez 74140 Haute-Savoie

04 50 72 60 53 http://www.musee-prehistoire-sciez.com

Collection de plus de 1000 objets fabriqués par l’homme depuis les premiers galets taillés jusqu’à la fin de l’âge du bronze. Une salle de géologie illustrée par les fossiles explique la formation de la terre. Grande maquette de la géologie du Chablais Exposition 2015: Idées reçues en préhistoire et géologie. Au dehors, sentier de l’évolution. Conférence le 19/9/2015 à 18h: L’eau dans le Chablais, passée, présent, futur par M. Dray et E Baptendier.

Crédits : Musée de Préhistoire et Géologie Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sciez Autres Lieu Musée pédagogique de préhistoire et géologie Jean Hallemans Adresse 207, route du Moulin de la Glacière, 74140 Sciez, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Sciez lieuville Musée pédagogique de préhistoire et géologie Jean Hallemans Sciez