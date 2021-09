Musée Pascal Paoli Haute-Corse L’Associu Corsica Morra in Casa di u Babbu di a Patria Musée Pascal Paoli Catégorie d’évènement: Haute-Corse

L’Associu Corsica Morra in Casa di u Babbu di a Patria Musée Pascal Paoli, 19 septembre 2021 10:00, . Journée du patrimoine 2021 Musée Pascal Paoli. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 L’Associu Corsica Morra in Casa di u Babbu di a Patria * Ateliers de découverte et de pratique des jeux traditionnels corses, Scopa et Morra par l’Association Club Corsica Mora. Tout public. Alexandre Casamarte dédicacera son ouvrage U Ghjocu di Morra. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

entrée libre

Musée Pascal Paoli stretta, 20218 Morosaglia 20237 Haute-Corse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96782304.jpg 04.95.61.04.97

Maison natale de Pasquale Paoli, le père de la Nation Corse.

Cette bâtisse cossue accueille sur deux niveaux dans diverses pièces de nombreux objets personnels ou contemporains et des documents historiques qui éclairent la personnalité et l’œuvre du héros.

Crédits : Associu Corsica Morra Gratuit Photo CdC Pascale Neri

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Haute-Corse Autres Lieu Musée Pascal Paoli Adresse stretta, 20218 Morosaglia Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Musée Pascal Paoli