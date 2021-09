Musée Pascal Paoli Haute-Corse Ateliers pour les enfants autour des collections du musée Musée Pascal Paoli Catégorie d’évènement: Haute-Corse

Samedi 18 septembre, 10h00 Ateliers pour les enfants autour des collections du musée * Des ateliers ludiques à destination des enfants afin d’apprendre la vie de Pasquale Paoli et de se familiariser avec les collections du musée. Le public pourra s’immerger dans les portraits de Pasquale Paoli grâce aux casques de réalité virtuelle, apprendre l’histoire avec les bornes de diffusion et être au plus près des collections avec les mallettes pédagogiques et les bornes holographiques. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Musée Pascal Paoli stretta, 20218 Morosaglia 20237 Haute-Corse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96782304.jpg 04.95.61.04.97

Maison natale de Pasquale Paoli, le père de la Nation Corse.

Cette bâtisse cossue accueille sur deux niveaux dans diverses pièces de nombreux objets personnels ou contemporains et des documents historiques qui éclairent la personnalité et l’œuvre du héros.

