Le couteau Opinel a été inventé en 1890 par Joseph Opinel (1872-1960) dans le petit hameau Gévoudaz à quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Maurienne. Aujourd’hui, ce petit couteau de poche, qui porte toujours son nom, est devenu un véritable objet de patrimoine français !

Installé dans une ancienne usine Opinel, le Musée Opinel dédie près de 700m2 à l’histoire et au processus de fabrication du célèbre couteau savoyard. Des vieilles machines de la fabrication sont restées en place dans la forge originelle et constituent un élément de l’exposition permanente, tout comme une présentation filmée des ateliers actuels à Chambéry.

La visite du musée est libre et gratuite.

Samedi 18 septembre : 9h – 18h30, non-stop (dernière visite à 18h)

Dimanche 19 septembre : 9h – 18h30, non-stop (dernière visite à 18h)

Musée Opinel 25, rue Jean-Jaurès, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie

04 79 64 04 78 http://www.opinel.com/musee

En 1890, Joseph Opinel était taillandier à Albiez-le-Vieux, petite commune près de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Avec son père, il forgeait les outils dont se servaient les paysans aux alentours et déjà on venait de loin pour acheter les haches, serpes et serpettes réputées qui sortaient d’un petit atelier familial.

Or, ce rude savoyard fabriquait pour quelques amis des couteaux de poche, simples, robustes, et bon marché. Ces couteaux avaient tant de succès, qu’un jour Joseph Opinel décida d’entreprendre la fabrication de manière plus importante.

Plus de cent ans après, le fameux couteau Opinel à la marque “La Main Couronnée” est diffusé sur tous les continents. Il est présent au Musée d’Art Moderne de New York et en 1985, Le Victoria et Albert Museum de Londres le sélectionne dans “the good design guide”, recueil des 100 plus beaux produits du monde !

Aujourd’hui, Jacques Opinel et Maxime Opinel, descendants de l’illustre famille dirigent “le Musée Opinel”, installé dans l’ancienne coutellerie de Saint-Jean-de-Maurienne. Dans la forge qui a conservé ses pilons et martinet, une exposition retrace l’historique du couteau savoyard, de la famille Opinel et de l’aventure industrielle ; un film vidéo permet de visiter l’usine actuelle et de découvrir toutes les phases de la fabrication.

