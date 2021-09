Eugène Trigoulet “la rêverie du poète, l’inspiration du peintre” Musée Opale Sud, 18 septembre 2021 10:00, Berck.

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre

Eugène Trigoulet "la rêverie du poète, l'inspiration du peintre"

EUGENE TRIGOULET

« LA REVERIE DU POETE, L’INSPIRATION DU PEINTRE »

Le Musée Opale-Sud de Berck-sur-Mer met pour la première fois en lumière son oeuvre singulier, moderne et saisissant mais encore largement méconnu. C’est en 1898 que Eugène Trigoulet arrive à Berck pour des raisons de santé. Se crée très rapidement entre la ville, ses habitants, ses grands espaces naturels et l’artiste un attachement authentique. Tout ce microcosme constitue « la rêverie du poète » et « l’inspiration du peintre ». Dès 1900, ses envois au Salon en témoignent. Ses sujets portent essentiellement un regard sur la marine berckoise, mais contrairement à ses pairs très attachés à une approche réaliste voire naturaliste, Trigoulet s’empare pleinement des possibilités de la peinture, et inscrit son travail dans l’expérience de la couleur et de la lumière. Il participe aussi du concept de modernité défini par Charles Baudelaire : « dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire ».

Eugène Trigoulet avec ses audaces chromatiques, son graphisme parfois souple et parfois nerveux, sa spontanéité apparente, son exacerbation des traits, sa facture simple mais pas simpliste, est un expressionniste chez les naturalistes.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée Opale Sud 60 rue de l’Impératrice Berck 62600 Pas-de-Calais

03 21 84 07 80

