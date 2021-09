Berck Musée Opale Sud Berck, Pas-de-Calais “Le pain oublié” Rencontre conviviale avec Marianne Sala Musée Opale Sud Berck Catégories d’évènement: Berck

Pas-de-Calais

“Le pain oublié” Rencontre conviviale avec Marianne Sala Musée Opale Sud, 18 septembre 2021 10:00, Berck. Journée du patrimoine 2021 Musée Opale Sud. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre “Le pain oublié” Rencontre conviviale avec Marianne Sala * Marianne SALA, ancienne enseignante, est une érudite, passionnée

d’histoire sociale, elle vous fera découvrir le pain oublié : témoignages,

couvrant une brève période de l’histoire où se succédèrent trois

mondes : la fin de la « Belle Epoque », la Première Guerre mondiale et

le début de la Reconstruction. Le pain que l’on produisait, que l’on

gagnait, que l’on mangeait, est un grand oublié de l’histoire du

département sur toute cette période. Il était pourtant au coeur des

préoccupations de la population modeste, aliment primordial,

fortement symbolique, autour duquel se cristallisaient des sentiments

d’insécurité et d’inégalité. A travers ce « pain retrouvé », toute une

société se dessine sous nos yeux : elle est loin des clichés commodes de

la « Belle Epoque » et de « l’Union sacrée ».

Marianne SALA est l’auteur des ouvrages Le pain oublié Tome 1 et 2,

éditions Nord Avril. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Musée Opale Sud 60 rue de l’Impératrice Berck 62600 Pas-de-Calais

03 21 84 07 80 Crédits : Marianne Sala Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Berck, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée Opale Sud Adresse 60 rue de l'Impératrice Ville Berck lieuville Musée Opale Sud Berck