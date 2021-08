Les Andelys Musée Nicolas Poussin Eure, Les Andelys Circuit- rallye patrimoine – Les Andelys Musée Nicolas Poussin Les Andelys Catégories d’évènement: Eure

Circuit- rallye patrimoine – Les Andelys Musée Nicolas Poussin, 18 septembre 2021 14:00, Les Andelys. Journée du patrimoine 2021 Musée Nicolas Poussin. Gratuit

18 et 19 septembre Circuit- rallye patrimoine – Les Andelys * Circuit sous forme de rallye permettant de faire découvrir le patrimoine du Grand Andeli avec plusieurs étapes : musée Nicolas Poussin, fontaine Sainte Clotilde, Collégiale Notre Dame, …

Rallye proposé en autonomie à un public familial.

Lieu de rendez-vous: musée Nicolas Poussin *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Musée Nicolas Poussin Rue Sainte-Clotilde, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 Lyon 1er Arrondissement Eure

02 32 54 31 78 http://www.ville-andelys.fr

Le musée est installé dans une maison à colombages du XVIIIe siècle, de style normande, épargné par le second conflit mondial et léguée à la ville par le docteur Giraud pour en faire un musée. Musée d’histoire locale, qui a la chance de posséder une œuvre originale de Nicolas Poussin, “Le Coriolan supplié par les siens”.

