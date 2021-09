Nantes Musée Naval Maillé Brézé Loire-Atlantique, Nantes Visite Découverte Maillé-Brézé Musée Naval Maillé Brézé Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite découverte du Maillé-Brézé. Pour une durée de 30 minutes environs, vous évoluerez sur le pont d'un escorteur d'escadre de la guerre froide. Des guides vous expliqueront l'histoire et les différentes caractéristique du navire

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

3 € par adulte ; 2 € par enfant

Musée Naval Maillé Brézé quai de la Fosse 44487 NANTES Nantes 44487 Loire-Atlantique

Ancien Fleuron de la Marine Nationale, le Maillé-Brézé fait partie d’une série de 18 escorteurs d’escadre, type Surcouf, construits dans les années 1950.

