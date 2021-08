Dijon Musée National Magnin Côte-d'Or, Dijon Découverte de l’hôtel Lantin, un carnet de croquis à la main Musée National Magnin Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Découverte de l’hôtel Lantin, un carnet de croquis à la main Musée National Magnin, 17 septembre 2021 10:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Musée National Magnin. Gratuit|Sur inscription 0380671110 –

17 et 19 septembre Découverte de l’hôtel Lantin, un carnet de croquis à la main * Porte-cochère, façace classique, frontons, lucarnes, escalier monumental, frise et festons décoratifs, dôme ….

Venez découvrir avec votre classe l’architecture d’un hôtel particulier dijonnais du XVIIe siècle.

Visite avec un carnet de croquis à la main.

Sur réservation. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 22h30 à 23h00

*

Gratuit. Sur inscription

Musée National Magnin 4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

03 80 67 11 10 http://www.musee-magnin.fr https://www.facebook.com/musee.magnin Crédits : Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée National Magnin Adresse 4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon Ville Dijon Age minimum 6 Age maximum 16 lieuville Musée National Magnin Dijon