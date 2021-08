Paris Musée national Jean-Jacques-Henner Paris Visite-promenade architecturale de la Plaine Monceau Musée national Jean-Jacques-Henner Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite-promenade architecturale de la Plaine Monceau Musée national Jean-Jacques-Henner, 19 septembre 2021 14:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Musée national Jean-Jacques-Henner. Gratuit|Sur inscription https://henner–reverent-kalam-debc28.netlify.app/offers/journees-europeennes-du-patrimoine-2021

Dimanche 19 septembre, 14h30 Visite-promenade architecturale de la Plaine Monceau * Pour célébrer les Journées européennes du patrimoine 2020, partez à la découverte d’un patrimoine bâti singulier de la fin du XIXe siècle : les hôtels particuliers du quartier de la Plaine Monceau. De l’hôtel Gaillard à l’hôtel Guerlain en passant par l’hôtel de Sarah Bernhardt ou de la Belle Otero, vous n’en croirez pas vos yeux… Départ devant le musée. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

*

Nombre de places limitées sur inscription.

Musée national Jean-Jacques-Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11493478.26939.jpg http://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/

Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l’origine la demeure et l’atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L’édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l’obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l’itinéraire d’un artiste considéré au début du XXe siècle comme l’un des plus importants de son temps.

Crédits : (c) Cécile Gastaldo Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée national Jean-Jacques-Henner Adresse 43 avenue de Villiers 75017 Paris Ville Paris Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Musée national Jean-Jacques-Henner Paris