Les Eyzies Musée National de Préhistoire Dordogne, Les Eyzies À la découverte du Paléolithique ! Musée National de Préhistoire Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

À la découverte du Paléolithique ! Musée National de Préhistoire, 18 septembre 2021 09:30, Les Eyzies. Journée du patrimoine 2021 Musée National de Préhistoire. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre À la découverte du Paléolithique ! * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Musée National de Préhistoire 1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68601694.jpg 05 53 06 45 49 http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr

Le Musée national de Préhistoire offre une approche complète du Paléolithique, des premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans), jusqu’à la fin des temps glaciaires (-10 000 ans) : outils en pierre, objets d’art en os ou en ivoire, sculptures, reconstitutions grandeur nature.

Crédits : ©MNP Les Eyzies Gratuit ©MNP Les Eyzies – Ph. Jugie

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Musée National de Préhistoire Adresse 1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Ville Les Eyzies lieuville Musée National de Préhistoire Les Eyzies