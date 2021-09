Visite libre en tarif réduit Musée national de l’Orangerie, 18 septembre 2021 09:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Musée national de l’Orangerie. Tarif préférentiel|Sur inscription https://billetterie.musee-orangerie.fr/fr-FR/accueil-orangerie

18 et 19 septembre

Visite libre en tarif réduit

*

*

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Réservation en ligne au préalable obligatoire.



Musée national de l’Orangerie Jardin des Tuileries (côté Seine) 75001 Paris Paris 75001 Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 44 50 43 01 http://www.musee-orangerie.fr https://www.facebook.com/museedelorangerie,https://twitter.com/MuseeOrangerie

Situé en plein cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, le Musée de l’Orangerie présente deux collections emblématiques de la création artistique du début du XXe siècle : Les Nymphéas de Claude Monet et la collection Walter-Guillaume. Rénové en 2006, le musée offre au visiteur une découverte poétique et artistique de ces ensembles prestigieux. Les Nymphéas Réalisation à la fois monumentale et intime, Les Nymphéas sont l’expression et l’aboutissement de la pensée artistique de Claude Monet. Projet fou d’un peintre qui voulait explorer toutes les variations de la lumière dans son jardin de Giverny, Les Nymphéas se déploient dans deux salles ovales et invitent le visiteur à une contemplation sans fin. Au lendemain de la Grande Guerre, Monet souhaitait que son œuvre puisse prendre cette dimension à la fois esthétique et poétique et offrir ainsi aux Parisiens un refuge, un lieu de paix et de méditation. La collection Walter-Guillaume Projet intellectuel du marchand Paul Guillaume et de son épouse Domenica, la collection Walter-Guillaume est un ensemble unique qui illustre la création des premières décennies du XXe siècle. Paul Guillaume est une figure des milieux artistiques et littéraires du Paris des années 1920 dont il se veut le témoin et le mécène. Ami de Guillaume Apollinaire et de Max Jacob, il soutient Picasso, Soutine, Derain ou Marie Laurencin, tout en s’intéressant à leurs prédécesseurs, notamment Renoir et Cézanne. Paul Guillaume meurt en 1934 sans avoir eu le temps de réaliser son projet de musée d’art moderne. Complétée et modifiée par son épouse, la collection se recentre autour d’œuvres représentatives du classicisme moderne et de l’impressionnisme avant d’être cédée à l’État en 1960.

Crédits : Sophie Crépy, EPMO Tarif préférentiel|Sur inscription