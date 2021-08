Brienne-le-Château Musée Napoléon Aube, Brienne-le-Château Visite audio guidée de la cité chère au cœur de Napoléon Musée Napoléon Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

Visite audio guidée de la cité chère au cœur de Napoléon Musée Napoléon, 18 septembre 2021 10:00, Brienne-le-Château. Journée du patrimoine 2021 Musée Napoléon. Gratuit

18 et 19 septembre Visite audio guidée de la cité chère au cœur de Napoléon * Napoléon, dans sa version contemporaine, vous invite à suivre ses pas pour découvrir l’histoire de la ville, en mode décontracté et ludique ! Vous apprécierez ses monuments classés, le château, l’hôtel de ville, la halle et l’ancienne École Royale Militaire. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Accès libre. Audioguides disponibles à l’Office de Tourisme. Départ de la visite à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, 1 rue Émile Zola, 10500 Brienne-le-Château.

Musée Napoléon 34 rue de l’École Militaire, 10500 Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28895632.jpg 03 25 27 65 80 http://www.musee-napoleon-brienne.fr

Sur les traces de l’Empereur à Brienne : découvrez l’ancienne École Militaire où le jeune Bonaparte a suivi sa formation durant cinq années, de 1779 à 1784 et où il s’est forgé le caractère de l’Empereur qu’il deviendra. Resté très attaché aux lieux de son enfance, il revient à Brienne deux fois, en 1805 au faste de l’Empire et en 1814, pour la Campagne de France. Au crépuscule de sa vie, au moment de la rédaction de son testament, il n’oublie pas Brienne et lui lègue une coquette somme pour sa reconstruction.

Crédits : ©OT Grands Lacs de Champagne Gratuit ©Angélique Duc – Musée Napoléon Brienne-le-Château

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-le-Château Autres Lieu Musée Napoléon Adresse 34 rue de l'École Militaire, 10500 Brienne-le-Château Ville Brienne-le-Château Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée Napoléon Brienne-le-Château