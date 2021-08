Pierrelatte Musée municipal Yvon Gueret Drôme, Pierrelatte Ouverture spéciale du musée installé dans une ancienne prison du XVIIIe siècle. Musée municipal Yvon Gueret Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Ouverture spéciale du musée installé dans une ancienne prison du XVIIIe siècle. Musée municipal Yvon Gueret, 18 septembre 2021 10:00, Pierrelatte. Journée du patrimoine 2021 Musée municipal Yvon Gueret. Gratuit

18 et 19 septembre Ouverture spéciale du musée installé dans une ancienne prison du XVIIIe siècle. * Le musée Yvon Guéret, véritable cabinet de curiosités légué à la commune par Yvon Guéret, un érudit local passionné d’histoire, d’archéologie et de minéralogie, ouvre pour les journées européennes du patrimoine. Vous découvrirez une maquette représentant l’enceinte et le château médiéval de Pierrelatte au 12e siècle. Vous pourrez alors poursuivre votre visite en passant par la chapelle des pénitents qui accueille une exposition sur Pierrelatte et le Moyen Âge. Une animatrice culturelle est présente sur place pour apporter des explications sur les différentes collections du musée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre.

Musée municipal Yvon Gueret 10 rue du château, 26700 Pierrelatte, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Pierrelatte 26700 Drôme

Le musée est situé dans une ancienne prison. Il propose des salles sur l’archéologie, la minéralogie, la paléontologie et la préhistoire.

