Richelieu Musée municipal Indre-et-Loire, Richelieu Visite libre ou guidée Musée municipal Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Visite libre ou guidée Musée municipal, 18 septembre 2021 10:00, Richelieu. Journée du patrimoine 2021 Musée municipal. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre ou guidée * Vous découvrirez les collections du château, aujourd’hui disparu : la Galerie des Batailles avec la Prise de la Rochelle, les bustes qui ornaient la façade du château ou encore les portes démesurément grandes). La maquette vous aidera à comprendre et imaginer le projet architectural voulu par le principal ministre de Louis XIII : Le Cardinal, Armand-Jean du Plessis, Duc de Richelieu. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Masque obligatoire

Musée municipal 1 Place du Marché 37120 Richelieu Richelieu 37120 Paris 4e Arrondissement Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11475510.jpg 02 47 58 10 13 http://www.ville-richelieu.fr http://office.tourisme-richelieu.fr/

Collectionneur averti d’œuvres d’art, le Cardinal de Richelieu possédait, dans son château de Touraine, une des plus importantes collections de peintures et de sculptures de son temps. Une partie de ces chefs-d’œuvre est présentée, en exclusivité, au musée de Richelieu.

Situé au premier étage de l’Hôtel de Ville, le musée de Richelieu, labellisé musée de France, fut inauguré le 25 Novembre 1961. En 2011, l’exposition Richelieu à Richelieu, d’intérêt national, dédiée à l’ensemble des collections du Cardinal dans son château en Touraine, fut l’occasion de mettre en place une nouvelle scénographie, autour de six grands thèmes : l’effigie sculptée, la galerie des batailles, le décor intérieur du château, les gravures de Jean Marot.

Crédits : Mairie de Richelieu Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Autres Lieu Musée municipal Adresse 1 Place du Marché 37120 Richelieu Ville Richelieu Age maximum 99 lieuville Musée municipal Richelieu