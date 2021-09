Chauny Musée municipal de Chauny Aisne, Chauny Visite guidée l’arrivée du train en gare de Chauny Musée municipal de Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Visite guidée l’arrivée du train en gare de Chauny Musée municipal de Chauny, 18 septembre 2021 14:00, Chauny. Journée du patrimoine 2021 Musée municipal de Chauny. Gratuit|Sur inscription 0323383259, musee.municipal@ville-chauny.fr

18 et 19 septembre Visite guidée l’arrivée du train en gare de Chauny * La visite vous conduira à un voyage dans le temps pour découvrir l’histoire de la gare et le rôle qu’elle a joué sur l’évolution du quartier

Le rendez-vous se fera Place de la Gare *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

*

sur inscription

Musée municipal de Chauny 28 rue de la paix – 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne

03 23 38 32 59 http://www.ville-chauny.fr

Situé face à la médiathèque municipale, le Musée de la Ville de Chauny ouvert en 2002, abrite des objets témoins de l’histoire locale allant de la Préhistoire à nos jours. Parmi eux on compte ainsi une collection de faience de la commune proche de Sinceny. Du fait des lourds dommages subis par la ville pendant la première guerre mondiale, le Musée Municipal organise régulièrement des expositions et visites sur la Reconstruction et le patrimoine Art Déco de la ville.

