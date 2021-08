Colombes Musée municipal d'Art et d'Histoire Colombes, Hauts-de-Seine Le téléphone animé ! Musée municipal d’Art et d’Histoire Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Hauts-de-Seine

Le téléphone animé ! Musée municipal d’Art et d’Histoire, 17 septembre 2021 19:00, Colombes. Journée du patrimoine 2021 Musée municipal d’Art et d’Histoire. Gratuit 01 47 86 38 85

Vendredi 17 septembre, 19h00 Le téléphone animé ! * Animation théâtralisée autour de l’exposition Télépholie

Allo, allo ? Embarquez pour un voyage temporel avec l’exposition Télépholie, communiquez avec les téléphones emblématiques du passé et les improvisations du Théâtre du Kalam. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 20h00

*

Sur réservation

Musée municipal d’Art et d’Histoire 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15040326.25303.jpg 01 47 86 38 85 http://www.colombes.fr

Réhabilitation d’un ancien relais de poste du XVIIe siècle. La cour du relais a été transformée en verrière.

Crédits : © Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes Gratuit

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Musée municipal d'Art et d'Histoire Adresse 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Ville Colombes Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée municipal d'Art et d'Histoire Colombes