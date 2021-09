Nice MUSÉE MATISSE Alpes-Maritimes, Nice Visite commentée de l’accrochage Matisse dans la collection Nahmad. MUSÉE MATISSE Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Visite commentée de l’accrochage Matisse dans la collection Nahmad. MUSÉE MATISSE, 18 septembre 2021 10:30, Nice. Journée du patrimoine 2021 MUSÉE MATISSE. Gratuit Handicap moteur sylvie.garet@ville-nice.fr

18 et 19 septembre Visite commentée de l’accrochage Matisse dans la collection Nahmad. * Laissez-vous conter ces peintures, la plupart réalisées Nice ou à Vence, dans les années 1920 à 1940. s’éclairent ici de la lumière qui les a vus apparaître et viennent dialoguer avec la collection du musée. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

*

Sur Réservation

MUSÉE MATISSE 164, av. des Arènes de Cimiez 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes

04 93 81 08 08 http://www.nice.fr

Dans les salles de la Villa des Arènes, demeure génoise du XVIIe siècle, le musée Matisse propose au travers de ses collections, l’évolution artistique de Matisse, ses avancées et ses recherches dans le domaine de la couleur et du graphisme, des premiers tableaux de 1890 aux gouaches découpées de la fin de sa vie

Crédits : Musée Matisse, Nice © François Fernandez Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu MUSÉE MATISSE Adresse 164, av. des Arènes de Cimiez 06000 Nice Ville Nice Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville MUSÉE MATISSE Nice