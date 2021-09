La Rochelle Musée maritime Charente-Maritime, La Rochelle Alors raconte ! Rencontres avec d’anciens marins… Musée maritime La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Alors raconte ! Rencontres avec d'anciens marins… Musée maritime, 18 septembre 2021 10:00, La Rochelle

18 et 19 septembre Alors raconte ! Rencontres avec d’anciens marins… * Venez à la rencontre de la mémoire vivante de l’histoire maritime rochelaise, avec les témoins du Musée Maritime, présents sur tout le site. Ils vous conteront leurs histoires, leurs métiers, et ranimeront pour vous la vie à bord des navires du musée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle

