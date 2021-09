La Rochelle Musée maritime Charente-Maritime, La Rochelle Fanfare : Locomobile rider Musée maritime La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Fanfare : Locomobile rider Musée maritime, 18 septembre 2021 11:30, La Rochelle. Journée du patrimoine 2021 Musée maritime. Gratuit

Samedi 18 septembre, 11h30, 15h15 Fanfare : Locomobile rider * Participez à une déambulation musicale burlesque ! La locomobile est une invention « machinesque », musicale et vivante, elle embarque à son bord instruments, musiciens et passagers au gré des rencontres et des péripéties les artistes gravitent autour de genres musicaux éclectiques, Funk, jazz, rock’n’roll, électro, tango… *

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h30

Gratuit. Entrée libre.

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime

