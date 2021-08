Riom Musée Mandet Puy-de-Dôme, Riom Musée Mandet, visites singulières : Croisons les regards Musée Mandet Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Musée Mandet, visites singulières : Croisons les regards Musée Mandet, 17 septembre 2021 18:00, Riom

Vendredi 17 septembre, 18h00, 19h30 Musée Mandet, visites singulières : Croisons les regards * Ces visites sont à l’image de l’oeuvre de Julien Salaud, elles créent du lien entre les collections et les individus et invitent le spectateur à mêler les différentes formes d’art. Suivez le fil d’Ariane et laissez-vous embarquer dans une aventure artistique ! Pendant la durée de l’exposition Julien Salaud, les services culturels de Riom Limagne et Volcans se réunissent pour créer de manière collective des visites singulières où les arts dialoguent. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

vendredi 17 septembre – 19h30 à 20h30

sur inscription

Musée Mandet 14 RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 63200 RIOM Riom 63200 Puy-de-Dôme

