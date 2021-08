Saint-Chef Musée - maison du patrimoine Isère, Saint-Chef Enquête policière dans le village “Vas-y Béru !” Musée – maison du patrimoine Saint-Chef Catégories d’évènement: Isère

Enquête policière dans le village "Vas-y Béru !" Musée – maison du patrimoine, 19 septembre 2021 15:00, Saint-Chef

Dimanche 19 septembre, 15h00 Enquête policière dans le village "Vas-y Béru !"

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Livret 4€ par équipe

Musée – maison du patrimoine 2 Rue du Seigneur de By, 38890 Saint-Chef

Situé dans une ancienne maison du XVIe siècle, le musée retrace de manière moderne et ludique près de quinze siècles d’histoire de Saint-Chef : les origines de l’abbaye, l’interprétation des fresques de l’église, les traditions locales (vignes et pisé) et les enfants du Pays : Louis Seignier et Frédéric Dard alias San-Antonio.

