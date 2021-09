Salon-de-Provence MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Visite libre de la maison de Nostradamus MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visite libre de la maison de Nostradamus MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS, 18 septembre 2021 10:00, Salon-de-Provence. Journée du patrimoine 2021 MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de la maison de Nostradamus * C’est dans cette maison, labellisée Maison des Illustres, où il vécut de 1547 jusqu’à sa mort, en 1566, qu’il rédigea ses ouvrages et notamment ses fameuses prophéties *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône

04 90 56 64 31 http://www.salon-de-provence.org

La maison que Nostradamus habita de 1547 à sa mort en 1566 propose un circuit muséographique sur trois étages, dix salles avec visites audio-guidées (cinq langues au choix). Au rez-de-chaussée : expositions temporaires. Labellisée Maison des illustres

Crédits : Salon de Provence Gratuit

