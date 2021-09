Vallauris Musée Magnelli, musée de la Céramique Alpes-Maritimes, Vallauris Qi gong au musée ! Musée Magnelli, musée de la Céramique Vallauris Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Vallauris

Qi gong au musée ! Musée Magnelli, musée de la Céramique, 18 septembre 2021 09:00, Vallauris. Journée du patrimoine 2021 Musée Magnelli, musée de la Céramique. Gratuit 0493647182, cloiseau@vallauris.fr, schauveau@vallauris.fr

Samedi 18 septembre, 09h00 Qi gong au musée ! * Un programme inédit et étonnant ! Le service des publics du musée vous invite à la pratique du Qi gong en relation avec les œuvres des musées sous la conduite de Jean-Michel Marunceac, éducateur sportif diplômé en Qi gong.

Découvrez un art interne énergisant tout en vous cultivant. Programme de la 1ère édition « Qi gong au musée » L’Homme entre le ciel et la terre : 7 séances de 2h le samedi matin de mai à septrembre :

9 h – 9 h 45 temps de pratique du Qi gong dans la cour médiévale du musée, fraîche et aérée

10 h – 11 h temps de visite d’une ou plusieurs œuvres de la collection permanente ou de l’exposition temporaire en rapport avec le thème du jour

Samedi 18 septembre : L’eau : L’intériorité de l’hiver / Alberto Magnelli, Neve, 1910 (peinture) Pour les adultes et les ados à partir de 14 ans (Groupe de 6 à 8 personnes maximum selon la période) Les visites et ateliers s’effectuent dans le respect d’un protocole sanitaire strict. Accès sur présentation d’un Pass sanitaire valide à partir de 18 ans. Port du masque obligatoire, sauf pendant la pratique. Se munir d’une pochette de rangement. Pensez à venir dans une tenue de sport confortable, apportez votre bouteille d’eau. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h00

Nombre de places limité, pensez à réserver

Musée Magnelli, musée de la Céramique Place de la Libération 06220 Vallauris Vallauris 06220 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2538453.jpg 04 93 64 71 83 http://www.vallauris-golfe-juan.fr

Le musée municipal Magnelli, musée de la Céramique est installé dans un édifice Renaissance ; anciennement prieuré de l’Abbaye de Lérins. Il accueille une collection d’œuvres du peintre florentin Alberto Magnelli, pionnier de l’art abstrait ; ainsi qu’une collection d’œuvres céramique d’hier et d’aujourd’hui.

Crédits : Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris Gratuit

