Saint-Léonard-de-Noblat Musée Louis-Joseph Gay-Lussac Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Découverte du patrimoine scientifique d’un grand savant limousin Musée Louis-Joseph Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Découverte du patrimoine scientifique d’un grand savant limousin Musée Louis-Joseph Gay-Lussac, 17 septembre 2021 09:30, Saint-Léonard-de-Noblat. Journée du patrimoine 2021 Musée Louis-Joseph Gay-Lussac. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur mmetrot@aol.com

Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00 Découverte du patrimoine scientifique d’un grand savant limousin * *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Sur inscription.

Musée Louis-Joseph Gay-Lussac 1 rue Jean-Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Ancien Moulin du Négrier Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77762998.jpg?_ts=1622796094046 05 55 56 25 06 http://www.gaylussac.fr

Lieu permettant la découverte de la vie et de l’œuvre du grand savant limousin Louis-Joseph Gay-Lussac. Né à Saint-Léonard le 6 décembre 1778, il fut le premier haut-viennois à intégrer polytechnique en 1797. Chimiste et physicien de renommée mondiale, il fut aussi un homme de la société civile élu trois fois députés de Limoges extra-muros. Ce fut le premier scientifique professionnel. Le lieu a été labellisé Maison des illustres en 2012.

Crédits : ©Société des Amis du Musée Gay-Lussac Gratuit|Sur inscription ©Société des Amis du Musée

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Musée Louis-Joseph Gay-Lussac Adresse 1 rue Jean-Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-Noblat Age minimum 7 Age maximum 21 lieuville Musée Louis-Joseph Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat