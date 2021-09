Coupvray Musée Louis-Braille Coupvray, Seine-et-Marne Sur les pas de Louis Braille Musée Louis-Braille Coupvray Catégories d’évènement: Coupvray

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Sur les pas de Louis Braille * Rendez-vous au Musée Louis Braille. Horaires des visites : 10h00, 14h00 et 16h00. Venez retrouver les endroits fréquentés par Louis Braille, les principaux sites remarquables du village et découvrir l’histoire de sa vie à Coupvray. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Musée Louis-Braille 13 rue Louis-Braille 77700 Coupvray Coupvray 77700 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57681960.jpg 01 60 04 82 80 http://www.coupvray.fr/coupvray/acces_direct/louis_braille

La maison natale de Louis Braille abrite le musée qui lui est consacré. Cette demeure briarde du XVIIIe siècle a vu naître dans sa salle commune l’inventeur de l’écriture universelle à points saillants qui porte son nom. Pas à pas, le visiteur revit les grandes étapes de la vie de Louis Braille : depuis son accident qui lui fit perdre la vue, jusqu’à son transfert au Panthéon en tant que”Bienfaiteur de l’humanité”, en passant par la conception de son alphabet à l’usage des personnes aveugles.

