Au musée lorrain du Cheval, venez découvrir l'ancien auditoire et la tour médiévale. Accès inédit aux photographies de l'exposition temporaire « Les animaux de l'armée américaine » ! Des jeux vous seront présentés sur place pour découvrir les lieux de manière ludique !

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée Lorrain du cheval 2 rue Saint-Blaise, 55130 Gondrecourt-le-Château

Chaque été, le Musée Lorrain du Cheval accueille des visiteurs qui viennent autant découvrir la tour médiévale que les collections qu’elle abrite. Il n’est pas rare non plus que d’anciens enfants du pays y reviennent, pour raviver leurs souvenirs et raconter des anecdotes. Certains se souviennent de la tour servant de prison. D’autres se rappellent qu’elle servait de refuge aux vagabonds, interdits d’errer la nuit. Ou encore que des jeunes voleurs de pommes avaient été emprisonnés une journée, « pour l’exemple ». Les collections ont été constituées par les Amis du Musée Lorrain du Cheval : association fondée en 1976 par plusieurs passionnés des équidés. Le patrimoine rassemblé est important et varié. Certains objets sont très rares, tels le harnais complet de litière et le harnais de traîneau à grelots (début du XVIIIe siècle). Le musée est organisé autour de six salles thématiques qui traitent des diverses utilisations des chevaux au cours de l’histoire. Ces salles sont réparties entre la tour et l’ancien bâtiment de justice de paix dit « l’auditoire » (construit à la fin du XVIIIe siècle).

Crédits : ©Médiathèque de Gondrecourt-le-Château Gratuit ©Association des Amis du Musée Lorrain du Cheval

