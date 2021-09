Deneuvre Musée Les Sources d'Hercule Deneuvre, Meurthe-et-Moselle Apprenez-en davantage sur le culte d’Hercule, en Gaule, au IVe siècle Musée Les Sources d’Hercule Deneuvre Catégories d’évènement: Deneuvre

Apprenez-en davantage sur le culte d’Hercule, en Gaule, au IVe siècle Musée Les Sources d’Hercule, 18 septembre 2021 14:30, Deneuvre. Journée du patrimoine 2021 Musée Les Sources d’Hercule. Gratuit

18 et 19 septembre Apprenez-en davantage sur le culte d’Hercule, en Gaule, au IVe siècle * Replongez-vous dans le plus important sanctuaire dédié à Hercule de la Gaule Romaine. Nous sommes en 1974, un agriculteur de Deneuvre, en creusant un puit, tombe sur une colonne romaine vieille de 1800 ans. Les 12 années de fouilles qui suivront vont mettre au jour le plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule jamais découvert en Gaule. Depuis 1996, le musée Les Sources d’Hercule propose à ses visiteurs, sur une surface de 400m², une restitution fidèle du site tel qu’il était au milieu du IVe siècle. 40 statues, 3 bassins en pierre et de menus objets vous feront découvrir le culte que pratiquaient nos ancêtres. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

Gratuit. Entrée libre.

Musée Les Sources d’Hercule 1 place Jean-Marie Keyser, 54120 Deneuvre Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13316244.jpg 03 83 75 22 82 http://www.museehercule.com/

En 1974, un agriculteur de Deneuvre tombe sur une colonne vieille de 1800 ans en forant un puits. Cette découverte fortuite va entraîner 12 ans de fouilles qui mettront au jour une centaine de statues d’Hercule, pour la plupart dans un excellent état de conservation. Le musée construit au centre de Deneuvre, et à deux pas de Baccarat, propose, sur 400m² et à partir de pièces d’origine, une restitution fidèle, du plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule jamais découvert en Gaule.

