Labastide-Cézéracq Musée les Outils d'autrefois, la Boîte aux Souvenirs Labastide-Cézéracq, Pyrénées-Atlantiques Plongée dans les métiers du passé Musée les Outils d’autrefois, la Boîte aux Souvenirs Labastide-Cézéracq Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq

Pyrénées-Atlantiques

Plongée dans les métiers du passé Musée les Outils d’autrefois, la Boîte aux Souvenirs, 17 septembre 2021 09:00, Labastide-Cézéracq. Journée du patrimoine 2021 Musée les Outils d’autrefois, la Boîte aux Souvenirs. Gratuit 06 15 17 73 76

17 – 19 septembre Plongée dans les métiers du passé * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 09h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Gratuit : participation libre. Entrée libre.

Musée les Outils d’autrefois, la Boîte aux Souvenirs 33 bis carrère de Cap Sus, 64170 Labastide Cézeracq Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98326022.jpg 06 15 17 73 76

Exposition sur le petit patrimoine artisanal, rural ou familial au travers d’outils, d’objets et de documents anciens. Présence d’autres collectionneurs, de véhicules de collection, d’une calèche le dimanche.

Crédits : ©Licence libre Gratuit ©Pascal

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Musée les Outils d'autrefois, la Boîte aux Souvenirs Adresse 33 bis carrère de Cap Sus, 64170 Labastide Cézeracq Ville Labastide-Cézéracq Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Musée les Outils d'autrefois, la Boîte aux Souvenirs Labastide-Cézéracq