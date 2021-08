Villefranche-de-Lonchat Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions populaires Dordogne, Villefranche-de-Lonchat Investigation Game : enquête dans la Bastide Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires Villefranche-de-Lonchat Catégories d’évènement: Dordogne

Villefranche-de-Lonchat

Investigation Game : enquête dans la Bastide Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires, 19 septembre 2021 15:00, Villefranche-de-Lonchat. Journée du patrimoine 2021 Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires. Tarif préférentiel|Sur inscription musee.leoniegardeau@gmail.com, 06 56 81 37 89

Dimanche 19 septembre, 15h00 Investigation Game : enquête dans la Bastide * Grand jeu d’enquête, à la recherche de l’objet perdu ! Léonie Gardeau, fondatrice du musée en 1939, a collecté les objets qui constituent les collections que vous pouvez découvrir au 1er étage de la Mairie de Villefranche-de-Lonchat. De nombreux dons sont venus les compléter, mais dans les récents inventaires, nous avons retrouvé le message suivant : « Mes amis, vu le nombre impressionnant d’objets dans les collections du musée, il m’a été impossible de retrouver un objet d’une très grande valeur culturelle ! Je l’ai cherché partout, dans toutes les maisons, demandé à tous les habitants… mais rien !

Si vous trouvez ce message, c’est que je ne l’ai pas retrouvé avant mon départ !

C’est à vous, maintenant de mener l’enquête !

Signé : Léonie Gardeau ». *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Réservation obligatoire. Limité à 25 personnes. Jeu de piste réservé aux 14-99 ans.

Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne

05 53 80 77 25 https://museeleoniegardeau.wixsite.com/monsite http://www.pays-de-bergerac.com/mairie/villefranche-lonchat

Construction bourgeoise du XIXe siècle érigée par le riche Jacques Bactave. Architecture d’inspiration pompéienne en faux marbre. Situé à Villefranche de Lonchat, le musée nommé “Musée Léonie GARDEAU” du nom de sa fondatrice, retrace les différentes périodes d’occupation humaine. Le musée est installé dans la mairie, immeuble luxueux de 1850, où il occupe l’ensemble des salles du 1er étage. Une vidéo de présentation du territoire est proposée. Audio-guides sur demande. Des documents rappellent la fondation de la Bastide sceaux en cire (d’Edouard 1er d’Angleterre, du maréchal Jean de Grailly, comte de Gurson et de ses descendants) avec des châtelains voisins Michel de Montaigne et de Matecoulon. Outre sa partie historique une partie importante concerne l’activité économique et professionnelle du pays aux siècles passés : outils de tonnelier, de tisserand, de nombreuses pièces de la faïencerie de Montpeyroux.

Crédits : ©Musée Léonie Gardeau Tarif préférentiel|Sur inscription

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Dordogne, Villefranche-de-Lonchat Autres Lieu Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions populaires Adresse Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat Ville Villefranche-de-Lonchat Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions populaires Villefranche-de-Lonchat