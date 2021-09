Saint-Denis Musée Léon Dierx La Réunion, Saint-Denis Visite libre de l’exposition temporaire “Résonances” Musée Léon Dierx Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

18 et 19 septembre Visite libre de l’exposition temporaire “Résonances” * Le public est invité à venir découvrir une exposition exceptionnelle de dessins en partenariat avec le musée du Louvre : La Hiérarchie des genres, l’art du dessin en France dans la première moitié du 19e siècle. Cette exposition présente les différents genres picturaux de cette période : scène historique, portrait, scène de genre, paysage et nature morte. Hiérarchiquement organisés, ces genres structurent la création artistique en France. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 13h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 13h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h30

Entrée libre

Musée Léon Dierx 28, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20213151.jpg 02 62 20 24 82 http://www.cg974.fr/culture/index.php/leon-dierx

Construit par les architectes Jean Hébrard et Pierre Abadie sur le site d’une ancienne maison coloniale du 19e siècle, le musée Léon Dierx a été reconstruit à l’identique. Il expose des collections de peintures représentatives des courants artistiques du 19e siècle et des premières années du 20e siècle.

