Récital Claude Debussy Musée Labenche, 19 septembre 2021 16:00, Brive-la-Gaillarde. Journée du patrimoine 2021 Musée Labenche. Gratuit|Sur inscription

Dimanche 19 septembre, 16h00 Récital Claude Debussy * *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Musée Labenche 26 bis, boulevard Jules Ferry 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

05 55 17 18 70 http://museelabenche.brive.fr/

Édifice de style Renaissance édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont, seigneur de Labenche. Il a appartenu successivement aux familles de Calvimont, Dumas, Sabruguet-Damarzid. Louis XIII y résida pendant sa visite de Brive. Acheté en 1829 par l’Évêque de Tulle, il devint la propriété de la Ville de Brive en 1906.

